Concorso straordinario, l’anno di servizio su sostegno non vale per posto comune. Attenzione ai punti in graduatoria (Di lunedì 17 maggio 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'8 luglio 2020: dopo la pubblicazione dell'esito della prova scritta, le commissioni valutano i titoli presentati dai candidati. Escluso chi non ha il titolo di accesso adeguato (e magari con quel titolo non corretto ha svolto supplenze), rivisto il punteggio dichiarato da tanti altri candidati. Si attende la pubblicazione delle graduatorie, da cui deriveranno vincitori (corrispondenti al numero dei posti a bando) e idonei, cioè candidati che hanno superato la prova ma che si collocano oltre il numero dei posti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021)per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'8 luglio 2020: dopo la pubblicazione dell'esito della prova scritta, le commissioni valutano i titoli presentati dai candidati. Escluso chi non ha il titolo di accesso adeguato (e magari con quel titolo non corretto ha svolto supplenze), rivisto il punteggio dichiarato da tanti altri candidati. Si attende la pubblicazione delle graduatorie, da cui deriveranno vincitori (corrispondenti al numero dei posti a bando) e idonei, cioè candidati che hanno superato la prova ma che si collocano oltre il numero dei posti. L'articolo .

