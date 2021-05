C’è un nuovo produttore di smartphone, un’azienda giapponese che fa tostapane (Di lunedì 17 maggio 2021) (Foto: Balmuda)C’è un nuovo nome che si affaccia sul mondo degli smartphone, arriva dal Giappone e porta con sé l’appellativo di “produttore di lusso”. Balmuda si è fatta conoscere in patria per diversi accessori per la casa come tostapane, ma anche purificatori d’aria, umidificatori, sistemi di illuminazione e impianti sonori e cuociriso. La prossima novità in catalogo sarà un cellulare in grado di collegarsi alla rete 5G. Ci sono società come Xiaomi che sono partite proprio dai cellulari per poi creare un vero e proprio ecosistema di dispositivi estremamente variegati che spaziano dagli elettrodomestici a mezzi di trasporto elettrici fino a gadget come occhiali. Balmuda ha compiuto il percorso inverso ed è pronta al salto in grande stile grazie alla collaborazione col noto carrier nipponico Softbank. Secondo quanto ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021) (Foto: Balmuda)C’è unnome che si affaccia sul mondo degli, arriva dal Giappone e porta con sé l’appellativo di “di lusso”. Balmuda si è fatta conoscere in patria per diversi accessori per la casa come, ma anche purificatori d’aria, umidificatori, sistemi di illuminazione e impianti sonori e cuociriso. La prossima novità in catalogo sarà un cellulare in grado di collegarsi alla rete 5G. Ci sono società come Xiaomi che sono partite proprio dai cellulari per poi creare un vero e proprio ecosistema di dispositivi estremamente variegati che spaziano dagli elettrodomestici a mezzi di trasporto elettrici fino a gadget come occhiali. Balmuda ha compiuto il percorso inverso ed è pronta al salto in grande stile grazie alla collaborazione col noto carrier nipponico Softbank. Secondo quanto ...

