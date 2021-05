Bitcoin | continua trend altalenante | in ultimi 7 giorni -25%

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) -ildelche attualmente viaggia intorno ai 43 mila dollari, in calo del 9% nelle ultime 24 ore. Attualmente la regina delle criptovalute si attesta a 42.695 dollari. "Il prezzo del- sottolinea Simon Peters, crypto analyst di eToro commentando l'andamento del mercato - è crollato di oltre il 25% neglisette, toccando un minimo di 42.025 dollari durante il fine settimana, su prese di profitto di massa. Il, così come le altre alt-coin come ethereum che hanno registrato perdite simili nell'ultima settimana, è stato oggetto di pesanti vendite dopo la corsa impressionante che lo aveva visto raddoppiare di prezzo da inizio 2021". Ad aprile il...