AT&T festeggia accordo con Discovery (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Brilla AT&T, che passa di mano con un aumento del 3,30% sostenuto dalla notizia dell’ufficializzazione dello spin-off della propria divisione media, WarnerMedia, e la fusione di essa con Discovery per creare una “primaria società di intrattenimento globale indipendente”, in grado di competere con gli altri colossi dello streaming come Netflix e Apple. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell’S&P 100. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia telefonica statunitense rispetto all’indice di riferimento. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di AT&T. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,7 USD. Primo supporto visto a 33,08. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Brilla AT&T, che passa di mano con un aumento del 3,30% sostenuto dalla notizia dell’ufficializzazione dello spin-off della propria divisione media, WarnerMedia, e la fusione di essa conper creare una “primaria società di intrattenimento globale indipendente”, in grado di competere con gli altri colossi dello streaming come Netflix e Apple. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell’S&P 100. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla compagnia telefonica statunitense rispetto all’indice di riferimento. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di AT&T. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,7 USD. Primo supporto visto a 33,08. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi ...

