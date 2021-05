Anticipazioni Uomini e Donne, segnalazione su Roberta: a rischio abbandono? (Di lunedì 17 maggio 2021) Le Anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere dei ferri corti tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: cosa succederà? Le Anticipazioni di oggi, lunedì 17 maggio, di Uomini e Donne fanno sapere che in studio arriverà una segnalazione su Roberta Di Padua fatta proprio da Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, deluso dall’ultimo confronto avuto con la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ledifanno sapere dei ferri corti traDi Padua e Riccardo Guarnieri: cosa succederà? Ledi oggi, lunedì 17 maggio, difanno sapere che in studio arriverà unasuDi Padua fatta proprio da Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, deluso dall’ultimo confronto avuto con la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

MikyS03 : - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne: Riccardo lascia Roberta, rissa in studio, Gemma osè, Ida ritrova l’amore - infoitcultura : Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 17 maggio: Giacomo pronto a scegliere? - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne del 17 Maggio: caos in studio - VelvetMagIta : #uominiedonne, anticipazioni 17 maggio: Riccardo torna in studio e crea il caos, rissa sfiorata con Armando… -