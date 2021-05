Uomini e Donne, Isabella Ricci ‘minacciata’ da Gemma: alta tensione (Di domenica 16 maggio 2021) Due Donne piene di fascino e di carisma: Isabella Ricci e Gemma Galgani sono le due facce della trasmissione Uomini e Donne. Fin dal suo arrivo nel programma Uomini e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 16 maggio 2021) Duepiene di fascino e di carisma:Galgani sono le due facce della trasmissione. Fin dal suo arrivo nel programmae… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

rulajebreal : “NOI guardiamo alla competenza non al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei… - lauraboldrini : Penso che @rulajebreal abbia ragione. Con il rifiuto a partecipare a @welikeduel, trasmissione che apprezzo, ha evi… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - Chiara95603881 : Ci sono troniste di 19 anni uscite da uomini e donne con ragazzi di 30 anni e nessuno è andato così oltre con le ba… - sciltian : RT @RaffaelePizzati: #Letta 'Non posso immaginare che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice. Non possiamo essere quell… -