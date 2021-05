Una vita e Daydreamer, anticipazioni 17 maggio: una decisione clamorosa (Di domenica 16 maggio 2021) Una vita e Daydreamer inaugureranno una nuova settimana di programmazione con nuovi colpi scena, come svelano le anticipazioni di lunedì 17 maggio. Ad Acacias, Liberto avrà dubbi sulle opere di Maite, mentre Camino prenderà una clamorosa decisione pur di stare con la pittrice. A Daydreamer, Can e Sanem si riavvicineranno. Una vita, trama puntata lunedì 17 maggio: i dubbi di Liberto La trama di Una vita di lunedì 17 maggio sottolinea che Liberto inizierà ad avere molte perplessità sulla sua collaborazione con Maite in quanto avrà paura che i dipinti della pittrice possano compromettere la buona riuscita dell'inaugurazione della galleria a causa dei soggetti ritratti. Tuttavia, il marito di Rosina ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 16 maggio 2021) Unainaugureranno una nuova settimana di programmazione con nuovi colpi scena, come svelano ledi lunedì 17. Ad Acacias, Liberto avrà dubbi sulle opere di Maite, mentre Camino prenderà unapur di stare con la pittrice. A, Can e Sanem si riavvicineranno. Una, trama puntata lunedì 17: i dubbi di Liberto La trama di Unadi lunedì 17sottolinea che Liberto inizierà ad avere molte perplessità sulla sua collaborazione con Maite in quanto avrà paura che i dipinti della pittrice possano compromettere la buona riuscita dell'inaugurazione della galleria a causa dei soggetti ritratti. Tuttavia, il marito di Rosina ...

