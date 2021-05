Strianese | “La mia coscienza è a posto”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 16 maggio 2021) Avvisi di garanzia al sindaco di San Valentino Torio Michele, ai componenti della giunta, funzionari del comune ed ex segretaria comunale. Sulla vicenda interviene il sindaco. "È giusto comunicarvi di aver ricevuto una informazione di garanzia dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore che ha indagato, su denuncia di un cittadino, in merito ad una procedura amministrativa che riguardò il conferimento di incarichi ex articolo 110 del Tuel, comma 2. – scrive il sindaco Michele– I fatti risalgono agli anni 2016, 2017 e 2018 quando cioè pensammo di dividere in due l' unica Area Tecnica di cui era dotata il Comune.