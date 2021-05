PlayStation 5, non solo esclusive first-party: grandi sorprese in arrivo dagli studi di terze parti (Di domenica 16 maggio 2021) Il presente e il futuro di PlayStation 5, almeno dal lato software, è sicuramente roseo: dopo un'ottima partenza con Demon's Souls e Returnal, presto avremo titoli del calibro di Ratchet & Clank, i sequel di Horizon e God of War e molto altro. Tempo fa, il responsabile di PlayStation studios, Hermen Hulst, aveva confermato lo sviluppo attivo di oltre 25 titoli first-party, quindi chi ama vedere il proprio hardware pieno di giochi esclusivi, sarà pienamente soddisfatto. Ora, in seguito a questa ottima notizia, Sony ci ha invitato a non perdere d'occhio "l'altra metà del software", ovvero i futuri titoli delle terze parti, segno che anche il supporto degli studi non legati a PlayStation sarà incredibilmente forte. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 16 maggio 2021) Il presente e il futuro di5, almeno dal lato software, è sicuramente roseo: dopo un'ottima partenza con Demon's Souls e Returnal, presto avremo titoli del calibro di Ratchet & Clank, i sequel di Horizon e God of War e molto altro. Tempo fa, il responsabile dios, Hermen Hulst, aveva confermato lo sviluppo attivo di oltre 25 titoli, quindi chi ama vedere il proprio hardware pieno di giochi esclusivi, sarà pienamente soddisfatto. Ora, in seguito a questa ottima notizia, Sony ci ha invitato a non perdere d'occhio "l'altra metà del software", ovvero i futuri titoli delle, segno che anche il supporto deglinon legati asarà incredibilmente forte. Leggi altro...

Eurogamer_it : #PlayStation5, non solo esclusive first-party: grandi sorprese in arrivo dagli studi di terze parti. - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Su Steam nella pagina ufficiale di PlayStation Studios vengono riportati 41 giochi ma in realtà ne sono usciti solo 26,… - krystianville : @aikogillies altrimenti non mi lasci giocare alla playstation domani? ???????? - GamePlayFusi : @AzzurroNapoli87 @Steam Perché è più venduta, tutto qui. Non perché la gente preferisce la versione PlayStation. So… - crisi_scarlatta : #PS4share METODI INFALLIBILI PER PRENDERE ZHONGLI. (io ancora non ci sto credendo) -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation non Xbox compie 20 anni: tante iniziative virtuali in arrivo! ... su un mercato ancora non floridissimo di console, con le sue nuove macchine di nuova generazione, Series X e Series S, contro una fortissima Sony PlayStation 5 che ha dal canto suo un grosso ...

Returnal: Housemarque sembrerebbe al lavoro su nuovi contenuti ... Returnal sembrerebbe avere un asso nella manica, esclusiva targata PlayStation 5 che è stata ... Purtroppo non sappiamo se tali aggiunte arriveranno in maniera totalmente gratuita o a pagamento tramite ...

Starfield non arriverà su PlayStation 5, sarà esclusiva Xbox e PC Tom's Hardware Italia The Sims 4 Oasi in Giardino Kit in arrivo su PlayStation 4 The Sims 4 Oasi in Giardino Kit espande ulteriormente il gioco targato Electronic Arts con una serie di oggetti ispirati al Marocco.

A 17 anni creano un e-commerce durante il lockdown, fanno tutto online Cinque studenti del liceo, un gruppo di amici e la voglia di creare qualcosa da zero di interamente loro: così nasce Lumusmaxima, una start-up di e-commerce che ha aperto i battenti qualche mese fa. I ...

... su un mercato ancorafloridissimo di console, con le sue nuove macchine di nuova generazione, Series X e Series S, contro una fortissima Sony5 che ha dal canto suo un grosso ...... Returnal sembrerebbe avere un asso nella manica, esclusiva targata5 che è stata ... Purtropposappiamo se tali aggiunte arriveranno in maniera totalmente gratuita o a pagamento tramite ...The Sims 4 Oasi in Giardino Kit espande ulteriormente il gioco targato Electronic Arts con una serie di oggetti ispirati al Marocco.Cinque studenti del liceo, un gruppo di amici e la voglia di creare qualcosa da zero di interamente loro: così nasce Lumusmaxima, una start-up di e-commerce che ha aperto i battenti qualche mese fa. I ...