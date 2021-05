Parma, in campo con una maglia nera per Black Lives Matter (Di domenica 16 maggio 2021) Il Parma scende in campo con una maglia nera a supporto del movimento “Black Lives Matter”. La formazione emiliana, già certa della retrocessione in Serie B, ha voluto dare un messaggio sociale nell’ultima partita al Tardini contro il Sassuolo (penultima sfida della stagione). Il club crociato aveva già annunciato l’iniziativa contro ogni tipo di discriminazione: casacca completamente nera, compresi logo della squadra e sponsor. L’idea è arrivata dal presidente americano del Parma, Kyla Krause. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Ilscende incon unaa supporto del movimento “”. La formazione emiliana, già certa della retrocessione in Serie B, ha voluto dare un messaggio sociale nell’ultima partita al Tardini contro il Sassuolo (penultima sfida della stagione). Il club crociato aveva già annunciato l’iniziativa contro ogni tipo di discriminazione: casacca completamente, compresi logo della squadra e sponsor. L’idea è arrivata dal presidente americano del, Kyla Krause. SportFace.

