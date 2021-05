Il cibo del futuro, Alghe, vermi e micoproteine (Di domenica 16 maggio 2021) Gli scienziati dell'Università di Cambridge hanno analizzato i potenziali approcci in grado di migliorare la produzione alimentare in un'ottica di cambiamento climaticoAlghe, vermi e micoproteine, derivate dai funghi, potrebbero raggiungere le tavole di moltissime persone nel prossimo futuro. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Food, condotto dagli scienziati dell'Università di Cambridge, che hanno analizzato i potenziali approcci in grado di migliorare la produzione alimentare in un'ottica di cambiamento climatico.Secondo quanto emerge dal rapporto del team, guidato da Asaf Tzachor, aumentando la disponibilità di spirulina, clorella, larve di insetti, micoproteine, e Alghe sarebbe possibile diminuire significativamente la malnutrizione e incrementare la ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 16 maggio 2021) Gli scienziati dell'Università di Cambridge hanno analizzato i potenziali approcci in grado di migliorare la produzione alimentare in un'ottica di cambiamento climatico, derivate dai funghi, potrebbero raggiungere le tavole di moltissime persone nel prossimo. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Food, condotto dagli scienziati dell'Università di Cambridge, che hanno analizzato i potenziali approcci in grado di migliorare la produzione alimentare in un'ottica di cambiamento climatico.Secondo quanto emerge dal rapporto del team, guidato da Asaf Tzachor, aumentando la disponibilità di spirulina, clorella, larve di insetti,, esarebbe possibile diminuire significativamente la malnutrizione e incrementare la ...

