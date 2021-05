Fauci, Covid si può controllare ma non eliminare (Di domenica 16 maggio 2021) "Non credo si possa eliminare il Covid. Possiamo controllearlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia, possiamo ridurre le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) "Non credo si possail. Possiamo controllearlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia, possiamo ridurre le ...

