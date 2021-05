Doc nelle tue mani 2 | anticipazioni | al via le riprese | nel cast Giusy Buscemi

(Di domenica 16 maggio 2021) Doc-tuesta per tornare. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico della prima stagione, lunedì 17 maggio si batte il primo ciak relativo ai nuovi episodi della fiction targata Lux Vide, con protagonista Luca Argentero. Leggi anche: BRIDGERTON spin-off: in arrivo il prequel sulla regina Charlotte La notizia era già nell’aria da un po’, ma a darne conferma è stato proprio l’interprete dell’amatissimo dottor Andrea Fanti, il quale – tramite il profilo Twitter ufficiale – ha condiviso con i numerosi fan un video nel quale appare sorridente e visibilmente emozionato, con accanto i copioni dei primi due episodi della seconda stagione (intitolati Una nuova vita e La guerra è finita). Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Tra le prime indiscrezioni trapelate sul nuovo capitolo del fortunato medical drama, ...

