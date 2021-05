De Zerbi ha deciso: annuncio in diretta sul suo futuro (Di domenica 16 maggio 2021) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha annunciato che a fine stagione lascerà la società neroverde per intraprendere una nuova avventura professionale. Da settimane si vociferava della possibilità di un addio di Roberto De Zerbi alla panchina del Sassuolo. D’altronde l’allenatore aveva già parlato con la società e con i giocatori, gli unici ai quali Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 16 maggio 2021) Roberto De, allenatore del Sassuolo, ha annunciato che a fine stagione lascerà la società neroverde per intraprendere una nuova avventura professionale. Da settimane si vociferava della possibilità di un addio di Roberto Dealla panchina del Sassuolo. D’altronde l’allenatore aveva già parlato con la società e con i giocatori, gli unici ai quali Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

