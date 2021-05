COVID, due positività alla “Cocchia”; le attività proseguono in DAD (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Due positività riscontate alla scuola “Cocchia” di Avellino. Le attività proseguiranno in DAD. La nota: “Si comunica che nei giorni 17 e 18 Maggio 2021 le attività didattiche nella sede della Scuola Secondaria di Primo Grado ” E. Cocchia” sede centrale si svolgeranno in DAD per consentire la sanificazione dei locali a causa di due casi di positività al COVID-19”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dueriscontatescuola “” di Avellino. Leproseguiranno in DAD. La nota: “Si comunica che nei giorni 17 e 18 Maggio 2021 ledidattiche nella sede della Scuola Secondaria di Primo Grado ” E.” sede centrale si svolgeranno in DAD per consentire la sanificazione dei locali a causa di due casi dial-19”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

