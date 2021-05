Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 16 maggio 2021, di Che tempo che fa? Come sempre stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 16 maggio, su Rai 3: Sharon Stone Anthony S. Fauci Franco Locatelli Giuliano Sangiorgi Ferruccio de Bortoli Gad Lerner Giuliano Montaldo Che tempo che fa – Il tavolo Abbiamo visto gli ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021) Quali sono glidi oggi, domenica 162021, di Cheche fa? Come sempresaranno tanti glidi Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito glidi Cheche fa in onda, 16, su Rai 3: Sharon Stone Anthony S. Fauci Franco Locatelli Giuliano Sangiorgi Ferruccio de Bortoli Gad Lerner Giuliano Montaldo Cheche fa – Il tavolo Abbiamo visto gli ...

