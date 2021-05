Campione olimpico sconfitto dal tumore: il messaggio straziante della moglie (Di domenica 16 maggio 2021) Alessandro Talotti, Campione olimpico, ha perso la battaglia contro il tumore. Lascia una moglie, con cui si era sposato pochi giorni fa. Logo olimpico (AdobeStock)In Italia, lo sport più seguito è il calcio ma ci sono storie che fanno parte di altri mondi sportivi e che vale la pena raccontare. Alessandro Talotti, uno dei migliori saltatori in alto della storia si è dovuto arrendere alla sua malattia. Il mondo dello sport si è svegliato con questa tragica notizia. La sua carriera è stata luminosa. Ha partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004, in cui è arrivato in finale e Pechino 2008. Mentre nel 2002 si è posizionato quarto agli europei. Il suo record è stato 2 metri e 32. La malattia ha condizionato Talotti da tempo. E’ riuscito a coronare di portare all’altare ... Leggi su chenews (Di domenica 16 maggio 2021) Alessandro Talotti,, ha perso la battaglia contro il. Lascia una, con cui si era sposato pochi giorni fa. Logo(AdobeStock)In Italia, lo sport più seguito è il calcio ma ci sono storie che fanno parte di altri mondi sportivi e che vale la pena raccontare. Alessandro Talotti, uno dei migliori saltatori in altostoria si è dovuto arrendere alla sua malattia. Il mondo dello sport si è svegliato con questa tragica notizia. La sua carriera è stata luminosa. Ha partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004, in cui è arrivato in finale e Pechino 2008. Mentre nel 2002 si è posizionato quarto agli europei. Il suo record è stato 2 metri e 32. La malattia ha condizionato Talotti da tempo. E’ riuscito a coronare di portare all’altare ...

