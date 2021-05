Basket, Playoff Serie A1 2020/2021: Olimpia Milano in semifinale, Sassari porta Venezia a gara-4 (Di domenica 16 maggio 2021) La serata dei Playoff della Serie A1 2020/2021 porta in dote verdetti decisamente diversi. La Dinamo Sassari infatti ha battuto l’Umana Reyer Venezia per 75-60, al termine di una gara condotta praticamente dall’inizio. Si allunga quindi la Serie di quarti di finale, con i lagunari che dopo le due vittorie al Taliercio dovranno rimanere in Sardegna per gara-4 con l’obiettivo di evitare di tornare in Veneto per la bella. Decisivi per Sassari Spissu e Bendzius con 13 punti a testa, mentre a Venezia non bastano i 17 punti di Tonut. Playoff Serie A1: IL PROGRAMMA COMPLETO Sassari-Venezia: RIVIVI IL ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) La serata deidellaA1in dote verdetti decisamente diversi. La Dinamoinfatti ha battuto l’Umana Reyerper 75-60, al termine di unacondotta praticamente dall’inizio. Si allunga quindi ladi quarti di finale, con i lagunari che dopo le due vittorie al Taliercio dovranno rimanere in Sardegna per-4 con l’obiettivo di evitare di tornare in Veneto per la bella. Decisivi perSpissu e Bendzius con 13 punti a testa, mentre anon bastano i 17 punti di Tonut.A1: IL PROGRAMMA COMPLETO: RIVIVI IL ...

