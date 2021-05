Basket | Bergamo retrocessa in serie B Treviglio ok a Chieti | ora sotto con i playoff

Advertising

ale_garotta : Gli esordi nel basket da figlia d'arte, la crescita nelle @uscwomensvolley, l'impatto con il volley europeo alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Bergamo

L'Eco di Bergamo

ci ha comunque sperato sino all'intervallo lungo visto il più 9 al decimo minuto (44 - 35). Ma al rientro dagli spogliatoi gli antagonisti hanno iniziato a marciare approfittando del ...La direzione della gara è stata affidata a Chiara Tomasello di Origgio (VA) e Riccardo Paolo Giudici di. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Faenza...RIETI - La Kienergia Rieti trova Biella sulla strada per restare in serie A2. Saranno i piemontesi gli avversari della serie al meglio delle 5 partite che si aprirà domenica prossima.Bergamo – Il miracolo non è riuscito, a dispetto della volontà di trascinarla al supplementare nella speranza di chissà cosa. Per evitare la retrocessione in serie B a Bergamo sarebbero serviti venti ...