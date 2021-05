Tenta di uccidere la compagna incinta dandole fuoco

(Di sabato 15 maggio 2021) Un 41enne della provincia di Pavia, giovedì sera, ha cosparso ladi alcol etilico e le ha dato. L’uomo, di origini rumene, dopo un litigio nato per futili motivi, hato dila sua convivente. La donna èdi due mesi. E’ stata lei stessa a chiamare le autorità, e i carabinieri sono immediatamente accorsi nell’appartamento. Quando gli operatori dell’Areu sono giunti in casa, però, la donna ha spiegato ai carabinieri di essersi ustionata da sola in casa. Ma la versione è risultata poco credibile, perchè la donna aveva ustioni nel 50% del corpo. Così, dopo varie resistenze, la donna ha ammesso alle forze dell’ordine che era stato il suo compagno, ubriaco l’aveva cosparsa di alcol e avevato di darle. Ora l’uomo è stato ...

Un 41enne è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo ha cercato dila convivente, incinta al secondo mese, dandole fuoco con dell'alcol. Per le ustioni riportate sul 50% del corpo, donna è stata ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano in prognosi ...Un uomo di origine romena di 41 anni ha cercato dila sua compagna , incinta al secondo mese di gravidanza, dandole fuoco con dell'alcol. La tragedia è avvenuta a Vellezzo Bellini in ...Vellezzo Bellini Pavia uomo tenta di uccidere la convivente incinta dandole fuoco: arrestato Ennesimo atto di follia ...Un uomo di 41 anni, di origini romene, è stato arrestato dai carabinieri di Bereguardo in provincia di Pavia. L’accusa è quella di tentato omicidio. La donna, coetanea del convivente, è ora ricoverata ...