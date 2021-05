Scampia | sorpreso mentre abusava di un minore | pedofilo pestato dalla folla

(Di sabato 15 maggio 2021) Sarebbe statodi un, a quanto pare di uno dei suoi figli. Lal’avrebbe picchiato violentemente e avrebbe tentato di fare giustizia sommaria. Il presuntoè finito in un cassonetto dell’immondizia. A trarlo in salvo decine di poliziotti giunti sul posto dal vicino Commissariato per scongiurare il peggio. Napoli, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

