Mentana: l'arbitraggio di Calvarese non può passare sotto silenzio

l'arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter farà discutere a lungo, giustamente. Enrico Mentana, direttore de La7, noto tifoso dell'Inter, si esprime così su Facebook. Non discuto il risultato di Juve-Inter, ma l'arbitraggio non può passare sotto silenzio: una direzione di gara zeppa di abbagli e decisioni a capocchia, contro l'interesse del calcio e di ciascuna delle due squadre. Non ha visto due rigori e lo ha corretto il Var, ha annullato un gol valido e ancora il Var lo ha salvato. Poi ha deciso un'espulsione per seconda ammonizione su fallo inesistente e ha fischiato un rigore su fallo altrettanto inesistente: queste due sciagurate decisioni non potevano essere vagliate dal Var, se no sarebbero state entrambe cancellate. Sbagliare giudizio per tre rigori su tre, ...

