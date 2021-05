LIVE Sonego-Rublev 3-4, Internazionali d’Italia in DIRETTA: l’azzurro resta in scia nel primo set (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Sonego piazza il secondo ace e resta in scia. 40-30 ALTRA FINTA DI Sonego CON IL DIRITTO IN AVANZAMENTO! 30-30 Ottima variazione di diritto in slice di Sonego: in rete il diritto di Rublev. 15-30 Ottima prima esterna dell’azzurro. 0-30 Scappa via il rovescio dell’italiano sul diritto lungolinea del russo. 0-15 Smorzata di Sonego che viene superato dal rovescio in corsa di Rublev. 2-4 Altro servizio e diritto dal russo che vince un altro turno a zero. 40-0 Lunga la risposta di Sonego. 30-0 Servizio e diritto a volo di Rublev che chiude con la volée di rovescio. 15-0 Ottima prima del russo. 2-3 Sonego RESISTE ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4piazza il secondo ace ein. 40-30 ALTRA FINTA DICON IL DIRITTO IN AVANZAMENTO! 30-30 Ottima variazione di diritto in slice di: in rete il diritto di. 15-30 Ottima prima esterna del. 0-30 Scappa via il rovescio dell’italiano sul diritto lungolinea del russo. 0-15 Smorzata diche viene superato dal rovescio in corsa di. 2-4 Altro servizio e diritto dal russo che vince un altro turno a zero. 40-0 Lunga la risposta di. 30-0 Servizio e diritto a volo diche chiude con la volée di rovescio. 15-0 Ottima prima del russo. 2-3RESISTE ...

