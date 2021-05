LIVE Juventus-Inter 2-1, Serie A calcio in DIRETTA: rosso per Bentancur! (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Cross di Perisic, spazza De Ligt il pallone. 64? Cristiano Ronaldo rimane unica punta davanti. 62? Fuori Kulusevski e dentro McKennie nella Juventus. 60? Punizione di Eriksen che si spegne sulle mani di Szczesny. 58? Giallo dubbio al centrocampista bianconero. 56? Doppio giallo a Bentancur, espulso il centrocampista bianconero, Juventus in dieci. 54? Hakimi prova il cross dal fondo, pallone fuori. 52? Lautaro Martinez prova il tiro a giro, pallone fuori. 50? Inter che si riversa totalmente in avanti. 48? Fuori Darmian e dentro Perisic per l’Inter. 46? Inizia la ripresa! 18.57 Partita equilibrata che vede nelle fiammate delle due squadre le azioni maggiori, da due errori difensivi di Darmian e De Ligt si originano le rete dei primi due gol ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Cross di Perisic, spazza De Ligt il pallone. 64? Cristiano Ronaldo rimane unica punta davanti. 62? Fuori Kulusevski e dentro McKennie nella. 60? Punizione di Eriksen che si spegne sulle mani di Szczesny. 58? Giallo dubbio al centrocampista bianconero. 56? Doppio giallo a Bentancur, espulso il centrocampista bianconero,in dieci. 54? Hakimi prova il cross dal fondo, pallone fuori. 52? Lautaro Martinez prova il tiro a giro, pallone fuori. 50?che si riversa totalmente in avanti. 48? Fuori Darmian e dentro Perisic per l’. 46? Inizia la ripresa! 18.57 Partita equilibrata che vede nelle fiammate delle due squadre le azioni maggiori, da due errori difensivi di Darmian e De Ligt si originano le rete dei primi due gol ...

JuventusTV : ?? ???????? ?? Il pre-partita di #JuveInter viviamolo insieme su #JuventusTV! ?? Con noi la leggenda bianconera Fabrizi… - JuventusTV : Coach @ritaguari presenta #RomaJuve ??? On demand, qui ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #SassuoloJuve! ??????????, ??????????????, #????????????????????????! ???? LIVE MATCH ? - paterno_carlo : LIVE TJ - JUVENTUS-INTER 2-1 - Secondo giallo immeritato a Bentancur, Pirlo corre ai ripari con McKenniema xche la… - GiuseppeA_7 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus in dieci uomini: al 55' doppio giallo per #Bentancur e rosso per il centrocampista #JuventusInter 2-1 #… -