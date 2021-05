La Juve vince. E Lukaku si fa "arrestare" (Di sabato 15 maggio 2021) La Juventus batte 3-2 l'Inter e resta ancora in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Ora la pressione è tutta su Milan e Napoli Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 maggio 2021) Lantus batte 3-2 l'Inter e resta ancora in corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Ora la pressione è tutta su Milan e Napoli

Advertising

Gazzetta_it : Talismano? No, certezze e versatilità: da un mese la Juve vince solo con Danilo titolare #juveinter - ClaMarchisio8 : 100 ?? per @Cristiano e @PauDybala_JR Una #Juve che vince, che è stata sicuramente più vivace ma la fortuna ha aiu… - ZZiliani : È la partita più importante di oggi: se la #Juventus non vince è fuori. Ma #DeZerbi vuole scavalcare la #Roma al 7*… - Leo______25 : @rwivkw Ma scusa tu pensavi di averle già vinte prima? A parte che se la Lazio vince stasera tu comunque devi fare… - SibillaeApollo : RT @GianniJ08: Solo perché vincere contro di loro è sempre bello Ma solo per quello Non mi faccio illusioni. Non penso che il Napoli doma… -