Juve | niente ‘pasillo’ all’Inter | “Per noi mai fatto con 9 scudetti”

(Di sabato 15 maggio 2021) “Non c’è un obbligo e a noi in 9 anni non è mai stato”. Andrea Pirlo, allenatore della, risponde così alle domande sul mancatoriservatocampione d’Italia. “La Samp l’hauna settimana dopo lo Scudetto, credo sia abbastanza. La società hai complimenti, il presidente in primis”, aggiunge Pirlo ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-2 dei bianconeri sui nerazzurri. “Abbiamo conquistato una vittoria importante contro i più forti d’Italia senza rubare”, dice Giorgio Chiellini, capitano dellae protagonista dell’era caratterizzata da 9di fila vinti dalla Vecchia Signora. “Noi abbiamoi complimenti ai giocatori dell’Inter ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve niente

... Giorgio Chiellini ha detto la sua nel post - partita di- Inter . Una gara terminata 3 - 2 ... siamo stati squadra come spesso non ci è riuscito durante l'anno: non abbiamo rubatoe abbiamo ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraL'ex Ametrano: "Penso che Gattuso abbia buone chances di essere riconfermato. Ad Insigne non gli si perdonava niente" ...Tra tutti gli episodi controversi di Juventus-Inter, e sono stati tanti, quello che ha fatto più discutere è stato l’ultimo in ordine di ...