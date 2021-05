Il servizio su Rai2: «Il ddl Zan apre a utero in affitto e gender a scuola». La reazione in diretta di Paola Concia: «Schifata da questa trasmissione, non dovevo venire» – Video (Di sabato 15 maggio 2021) Dura poco più di 2 minuti il servizio trasmesso il 13 maggio da “Anni 20”, programma di Rai 2 condotto da Francesca Parisella, che ha raccontato in maniera discutibile il ddl Zan. Con la canzone dei Village People in sottofondo, l’inviato è andato a caccia di persone, tendenzialmente contrarie alla legge contro l’omotransfobia o che addirittura non ne avevano mai sentito parlare, facendo anche domande della serie «C’è però un problema di libertà d’espressione. La difesa della famiglia tradizionale potrebbe essere perseguita, lo sapeva?», chiede il cronista a uno degli intervistati. Cosa dice (davvero e senza pregiudizi) il ddl Zan In realtà nel ddl Zan c’è addirittura un articolo, la cosiddetta “clausola salva-idee“, che mette al riparo qualsiasi libertà d’espressione. «Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Dura poco più di 2 minuti iltrasmesso il 13 maggio da “Anni 20”, programma di Rai 2 condotto da Francesca Parisella, che ha raccontato in maniera discutibile il ddl Zan. Con la canzone dei Village People in sottofondo, l’inviato è andato a caccia di persone, tendenzialmente contrarie alla legge contro l’omotransfobia o che addirittura non ne avevano mai sentito parlare, facendo anche domande della serie «C’è però un problema di libertà d’espressione. La difesa della famiglia tradizionale potrebbe essere perseguita, lo sapeva?», chiede il cronista a uno degli intervistati. Cosa dice (davvero e senza pregiudizi) il ddl Zan In realtà nel ddl Zan c’è addirittura un articolo, la cosiddetta “clausola salva-idee“, che mette al riparo qualsiasi libertà d’espressione. «Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le ...

