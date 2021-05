Gli amici di Ciro Grillo: «Il giorno dopo Silvia mise like a un nostro post, poi è sparito». E ora c’è anche un terzo video manipolato (Di sabato 15 maggio 2021) Emergono nuovi particolari sulla presunta violenza sessuale di gruppo che si sarebbe consumata il 17 luglio 2019 nell’appartamento di Ciro Grillo, figlio del garante del M5s Beppe Grillo, a Cala di Volpe in Sardegna. Con lui c’erano Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria – ora tutti indagati dalla procura di Tempio Pausania che ha aperto un’inchiesta per violenza sessuale – oltre alle due ragazze, Silvia e Roberta (quest’ultima, però, stava dormendo sul divano). Secondo la ricostruzione dei ragazzi, fu proprio Silvia – che li ha denunciati per essere stata costretta ad avere ripetuti rapporti sessuali di gruppo senza il suo consenso, approfittando del fatto che fosse ubriaca – a proporre un rapporto a tre. Tra l’altro, il giorno dopo la ragazza avrebbe ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Emergono nuovi particolari sulla presunta violenza sessuale di gruppo che si sarebbe consumata il 17 luglio 2019 nell’appartamento di, figlio del garante del M5s Beppe, a Cala di Volpe in Sardegna. Con lui c’erano Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria – ora tutti indagati dalla procura di Tempio Pausania che ha aperto un’inchiesta per violenza sessuale – oltre alle due ragazze,e Roberta (quest’ultima, però, stava dormendo sul divano). Secondo la ricostruzione dei ragazzi, fu proprio– che li ha denunciati per essere stata costretta ad avere ripetuti rapporti sessuali di gruppo senza il suo consenso, approfittando del fatto che fosse ubriaca – a proporre un rapporto a tre. Tra l’altro, illa ragazza avrebbe ...

repubblica : Positiva al Covid, si ritrova con gli amici in piazza Gae Aulenti a Milano: ventenne denunciata - marattin : Decenni di populismo ci hanno fatto credere che le “nomine” fossero inutili d vezzosi rituali della Casta volti sol… - matteorenzi : Gli scandali veri sono gli incontri segreti di #Davigo, il grande moralizzatore che comunica notizie riservate a Ni… - 19marino74 : @aimoucheaimo @ESwedman @DerekPa30582481 @SUDEBBI88994521 @maype7 @rpskataria @Chief_Pilot_ @Alexa17101614… - franbaldassarri : 'Occorre notevole ardimento per affrontare i nemici, ma molto di più per affrontare gli amici!' [Cit.] -