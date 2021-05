Ginnastica artistica, Serie A: Fate scintillanti. D’Amato, Villa, Maggio e Andreoli trascinano la Brixia in Final Scudetto (Di sabato 15 maggio 2021) La Final Six della Serie A 2021 di Ginnastica artistica è incominciata con una spettacolare semiFinale al PalaVesuvio di Napoli, dove le migliori tre formazioni sono state promosse alla Finale Scudetto di domani. A tre settimane di distanza dagli Europei di Basilea, le Fate sono tornate in pedana più brillanti che mai, in chiara crescita dal punto di vista fisico e ottimamente recuperate dopo un inverno difficile. Le ragazze di Enrico Casella hanno indossato il body della Brixia Brescia e hanno confezionato una prestazione degna di nota e che fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, lontane ormai un paio di mesi. Alice D’Amato ha ripreso la giusta confidenza con gli attrezzi e ha letteralmente strabiliato ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) LaSix dellaA 2021 diè incominciata con una spettacolare semie al PalaVesuvio di Napoli, dove le migliori tre formazioni sono state promosse alladi domani. A tre settimane di distanza dagli Europei di Basilea, lesono tornate in pedana più brillanti che mai, in chiara crescita dal punto di vista fisico e ottimamente recuperate dopo un inverno difficile. Le ragazze di Enrico Casella hanno indossato il body dellaBrescia e hanno confezionato una prestazione degna di nota e che fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021, lontane ormai un paio di mesi. Aliceha ripreso la giusta confidenza con gli attrezzi e ha letteralmente strabiliato ...

