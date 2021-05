Federer chiede chiarezza: “Olimpiadi? Gli atleti devono sapere se ci saranno” (Di sabato 15 maggio 2021) Il tennista svizzero si rivolge direttamente al Cio: "Penso che ciò di cui hanno bisogno gli atleti sia una decisione" Leggi su golssip (Di sabato 15 maggio 2021) Il tennista svizzero si rivolge direttamente al Cio: "Penso che ciò di cui hanno bisogno glisia una decisione"

Advertising

oktennis : Roger Federer è pronto al rientro a Ginevra, da vaccinato: “L’ho fatto soprattutto per gli altri”. E chiede chiarez… - TV7Benevento : Olimpiadi: Federer chiede decisione finale su Giochi Tokyo, 'ci saranno o no?' (2)... - TV7Benevento : Olimpiadi: Federer chiede decisione finale su Giochi Tokyo, 'ci saranno o no?'... -