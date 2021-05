Covid | scienziati | “Ipotesi laboratorio non si esclude” Burioni | “Clamoroso!”

Leggi su computermagazine

(Di sabato 15 maggio 2021) Tornano i sospetti circa l’origine del, ed in particolare, sul fatto che il virus sia stato creato in. A sottolinearlo non sono gli ultimi complottisti della rete, bensì 18di spicco che hanno scritto una lettera che è stata poi pubblicata sull’autorevole rivista Science.in? 18… (Foto LaStampa)Nella missiva si legge: “Una maggiore chiarezza sulle origini della pandemia di-19 è necessaria e possibile. Dobbiamo prendere sul serio lesugli spillover sia naturali che di, fino a quando non abbiamo dati sufficienti”. Gli addetti ai lavori chiedono quindi di tenere in considerazione sia l’“naturale”, ma anche il fatto che il ...