"Viaggiare mi mancava, su 4 ruote mi sento libera". Sarà l'estate del camper (e della libertà) (Di venerdì 14 maggio 2021) Svegliarsi una mattina e sentire il rumore delle onde nel mare, quella dopo essere completamente immerso nella natura, quella dopo ancora trovarsi nel centro di Firenze. Non passano mai più di tre giorni prima di dormire in un posto diverso, restando sempre nello stesso letto. Questa è la vita che ha scelto per lei Francesca Martignoni, 32 anni, impegnata da tre in due diversi lavori che svolge da remoto: consulente di viaggio e responsabile vendite. “Viaggiatrice nell’anima” si definisce lei, che appena ventenne ha cominciato a girare il mondo, chiamando “casa” luoghi distantissimi da Varese, dove è nata e cresciuta. A Varese è dovuta tornare con lo scoppio della pandemia, confinata lì durante il lockdown. A scalpitare irrequieta. Non era quella la vita che faceva per lei, ma le restrizioni anti contagio rendevano sempre più difficile la progettazione di un viaggio. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Svegliarsi una mattina e sentire il rumore delle onde nel mare, quella dopo essere completamente immerso nella natura, quella dopo ancora trovarsi nel centro di Firenze. Non passano mai più di tre giorni prima di dormire in un posto diverso, restando sempre nello stesso letto. Questa è la vita che ha scelto per lei Francesca Martignoni, 32 anni, impegnata da tre in due diversi lavori che svolge da remoto: consulente di viaggio e responsabile vendite. “Viaggiatrice nell’anima” si definisce lei, che appena ventenne ha cominciato a girare il mondo, chiamando “casa” luoghi distantissimi da Varese, dove è nata e cresciuta. A Varese è dovuta tornare con lo scoppiopandemia, confinata lì durante il lockdown. A scalpitare irrequieta. Non era quella la vita che faceva per lei, ma le restrizioni anti contagio rendevano sempre più difficile la progettazione di un viaggio. ...

