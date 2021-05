Ultime Notizie Roma del 14-05-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno l’Italia gialla tutte le regioni sono nei parametri anche la Valle d’Aosta che in dubbio chiede al governo di eliminare le principali restrizioni un consiglio dei ministri per varare le misure previsto mercoledì la maggioranza ha presentato al Senato un ordine del giorno nel quale chiede di superare il coprifuoco arrivare al più presto al Green Park poco più di 8 mila ieri positivi Cala il numero delle vittime al 2,8% il tasto di positività ancora i ricoveri in terapia intensiva la cronaca il macchinario gemello di quello in cui morì Luana Durazzi avviare sistemi di sicurezza manipolati lo riferiscono fonti della Procura di Prato dopo l’accertamento tecnico Thun orditoio uguale a quello in cui morì la 22enne dopo l’incidente Gli inquirenti hanno sequestrato due O ritorni nella ditta ...