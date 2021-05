(Di venerdì 14 maggio 2021)i lavori di demolizione delledeidell'elettrodotto aereo, nelle aree di Venezia e Padova, che il nuovo progetto in cavo interrato non rende più necessarie. ...

Advertising

Affaritaliani : Terna avvia rimozione basi tralicci della linea aerea Dolo-Camin - veneto_ : RT @Adnkronos: .@TernaSpA investirà in #Veneto oltre 370 mln di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale. https:… - giornaleradiofm : Sostenibilità: Veneto, Terna avvia demolizione fondazioni tralicci elettrodotto Dolo-Camin: Vigonovo (Ve), 14 mag.… - TV7Benevento : Veneto, Terna avvia demolizione fondazioni tralicci elettrodotto Dolo-Camin... - fisco24_info : Veneto, Terna avvia demolizione fondazioni tralicci elettrodotto Dolo-Camin: Presenti all’avvio dei lavori l’assess… -

Ultime Notizie dalla rete : Terna avvia

i lavori di demolizione delle basi dei tralicci dell'elettrodotto aereo Dolo - Camin, nelle aree di Venezia e Padova, che il nuovo progetto in cavo interrato non rende più necessarie. ...C'è stata una grande collaborazione fra la regione eed è stato un lavoro di squadra davvero importante. Questa - ha concluso - è un'infrastruttura necessaria che facciamo nel rispetto dell'...Milano, (askanews) - Terna avvia i lavori di demolizione delle basi dei tralicci dell'elettrodotto aereo Dolo-Camin, nelle aree di Venezia e Padova, che il nuovo progetto in cavo interrato non rende p ...Saranno rimossi 24 basamenti. Durata cantieri prevista di 15 settimane (in collaborazione con Adnkronos) Con la demolizione del primo basamento, Terna ha avviato le operazioni di abbattimento delle f ...