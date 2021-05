Advertising

zazoomblog : Seconda volata vincente di Ewan al Giro - #Seconda #volata #vincente - Italpress : Seconda volata vincente di Ewan al Giro - LaNotifica : Seconda volata vincente di Ewan al Giro - LaNotifica : Seconda volata vincente di Ewan al Giro - LaNotifica : Seconda volata vincente di Ewan al Giro -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda volata

Si è decisa con unaentusiasmante la tappa Notaresco - Termoli del Giro d'Italia. Se l'è aggiudicata Caleb Ewan , che ha battuto in velicità Cimolai e Merlier. Per l'australiano è la...L'ultima giornata di gare si è chiusa con due medaglie d'oro, una d'argento e due di bronzo. Sul gradino più alto del podio, nelle prove su strada, sono saliti Michele Pittacolo (MC4), insul francese Michael Carlier e il colombiano Diego German Duenas Gomez, e Fabio Anobile (MC3) davanti a Stijn Boersma e Mathias Schindler. Medaglie anche per Claudia Cretti, argento nella WC4, ...CASERTA – Tutto pronto per la seconda edizione dell’AstraDay a Caserta per la somministrazione di vaccino a tutti gli over18 interessati che riescano a prenotarsi alla piattaforma apposita. Altre 48h ...L'australiano della Lotto Soudal ha centrato il secondo successo nella 104^ Corsa Rosa precedendo in volata l'azzurro Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) e il belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix). La ...