Sacerdote Città Castello | mi dispiace ma non dico nulla

(Di venerdì 14 maggio 2021) "Oltre al comunicato stampa non diciamo niente, mi": così con l'ANSA l'ormai ex parroco, don Samuele Biondini, raggiunto nella casa dei suoi genitori a Lerchi, frazione didi. ...

"Oltre al comunicato stampa non diciamo niente, mi dispiace": così con l'ANSA l'ormai ex parroco, don Samuele Biondini, raggiunto nella casa dei suoi genitori a Lerchi, frazione didi Castello. Il religioso, uno dei due parroci della chieda di San Pio X che hanno lasciato il sacerdozio, rispondendo al citofono si è affacciato sul terrazzo di casa. Chiedendo però di non "...... Vicario patriarcale del Patriarcato Latino di Gerusalemme per la Palestina e laSanta. "Le ... il Vescovo Marcuzzo " nato in Italia, ma divenutoin Palestina, dopo aver studiato al ...