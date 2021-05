Rula Jebreal rifiuta l’invito di Propaganda live: «L’Unica donna?!». Zoro: «Anche noi facciamo errori ma mi spiace che non ci conosca» (Di venerdì 14 maggio 2021) «Anche noi facciamo errori ma Rula Jebreal non conosce Propaganda live». Così Diego Bianchi, apre la puntata di questa sera, venerdì 14 maggio, nel tentativo di dare delle risposte alle polemiche che si sono susseguite dopo che la giornalista Jebreal, accortasi di essere L’Unica ospite donna, ha rifiutato l’invito e si è ritirata dalla trasmissione poche ore prima della diretta. «Sorprende che la notizia a un certo punto siamo diventati noi. Rula Jebreal non conosce la nostra trasmissione e questo ci dispiace. Altrimenti saprebbe che questo programma, tra tante difficoltà e tanti errori, ha vinto il Diversity Award, un premio relativo ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) «noimanon conosce». Così Diego Bianchi, apre la puntata di questa sera, venerdì 14 maggio, nel tentativo di dare delle risposte alle polemiche che si sono susseguite dopo che la giornalista, accortasi di essereospite donna, hatoe si è ritirata dalla trasmissione poche ore prima della diretta. «Sorprende che la notizia a un certo punto siamo diventati noi.non conosce la nostra trasmissione e questo ci di. Altrimenti saprebbe che questo programma, tra tante difficoltà e tanti, ha vinto il Diversity Award, un premio relativo ...

