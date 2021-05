Repubblica – De Laurentiis vuole Allegri al Napoli Soffiata arrivata a Gattuso | così è nato l’addio

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 maggio 2021) Aurelio Desta facendo di tutto per portare Massimilianoalnella stagione 2021/22. Il tecnico toscano è sempre stato nei pensieri del patron azzurro che ora ha deciso di affondare il colpo. Quello diè il nome più chiacchierato in ambienti di calciomercato per la panchina del. Questo ovviamente porta aldiche da qualche tempo ha capito che per lui non c’era un futuro in azzurro. Maracconta un retroscena sul possibile arrivo dialche coinvolge pure. L’attuale tecnico delha saputo già da tempo del tentativo di Dedi voler prenderee ...