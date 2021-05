Rai, polemiche per un servizio anti-Ue. L’ad Salini annuncia «provvedimenti». Meloni: «Si preferisce la censura al pluralismo» (Di venerdì 14 maggio 2021) Da poco passata la bufera per l’affaire Fedez-Concertone, ecco che in Rai scoppia di nuovo la polemica. Questa volta a fare infuriare i vertici del servizio pubblico sarebbe stato un filmato smaccatamente antieuropeista andato in onda ieri sera nel corso di Anni 20, il magazine settimanale di Rai2 condotto da Francesca Parisella. L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini sarebbe «furioso»; per quanto accaduto, secondo Ansa, sarebbero in arrivo «provvedimenti». Il servizio in questione criticava aspramente una serie di provvedimenti dell’Unione europea con toni sarcastici. «Cosa ci offre l’Europa per fine cena? Un gustoso biscotto alla farina di vermi. Un film dell’orrore? No, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo», così l’incipit del filmato della discordia. Al centro, ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 maggio 2021) Da poco passata la bufera per l’affaire Fedez-Concertone, ecco che in Rai scoppia di nuovo la polemica. Questa volta a fare infuriare i vertici delpubblico sarebbe stato un filmato smaccatamenteeuropeista andato in onda ieri sera nel corso di Anni 20, il magazine settimanale di Rai2 condotto da Francesca Parisella. L’amministratore delegato della Rai Fabriziosarebbe «furioso»; per quanto accaduto, secondo Ansa, sarebbero in arrivo «». Ilin questione criticava aspramente una serie didell’Unione europea con toni sarcastici. «Cosa ci offre l’Europa per fine cena? Un gustoso biscotto alla farina di vermi. Un film dell’orrore? No, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo», così l’incipit del filmato della discordia. Al centro, ...

