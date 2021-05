Qualifica Sprint F1 | orari e programma di Silverstone | si corre alle 17 30 di sabato

Advertising

zazoomblog : GP Gran Bretagna ecco gli orari del primo weekend con la Qualifica Sprint - #Bretagna #orari #primo #weekend… - FormulaPassion : #F1: gli orari del fine settimana del #BritishGP a #Silverstone, il primo con la gara di qualifica al sabato - MonteSan89 : RT @Italiaracing: È stato l’alfiere del Toksport Maro Engel a spezzare l’egemonia Audi a Magny Cours. Il tedesco è riuscito negli ultimi mi… - Italiaracing : È stato l’alfiere del Toksport Maro Engel a spezzare l’egemonia Audi a Magny Cours. Il tedesco è riuscito negli ult… - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Charles Weerts, sull'Audi del WRT, ha sbaragliato la concorrenza siglando la prima pole stagionale del #GTWorldChEu https… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualifica Sprint

La novità, come già annunciato nelle scorse settimane in sede di approvazione , prevede che al venerdì si disputi una sessione di qualifiche per determinare la griglia delladel ...Tra poco più di due mesi, nella cornice di Silverstone, verrà inaugurato ufficialmente il nuovo formato sperimentale della. Una mini - gara di 100km, con griglia di partenza ..."Un pilota in perfetta forma preferirà sempre l'asciutto, ma non è il mio caso. Oggi ho evitato di prendere rischi eccessivi, cosa che dovrò fare in qualifica e gara. Puig? E' una delle ragioni del mi ...La F1 ha annunciato la programmazione dell'evento di Silverstone, il primo nel quale si vedrà all'opera il nuovo format ...