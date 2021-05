Olio in cattedra, il successo della Puglia (Di venerdì 14 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Città dell’Olio: La Puglia trionfa ad Olio in cattedra 2019-2020 e 2020-2021, il progetto educativo dell’Associazione nazionale Città dell’Olio nato per promuovere la cultura dell’Olio e del paesaggio olivicolo nelle scuole elementari e superiori. Le Città dell’Olio di Castellana Grotte (BA) e Caprarica di Lecce (LE) si aggiudicano il primo premio nelle categorie BimbOil e BimbOil Junior Sono state le classi 4 A 4 B 4 C 4D e 4E dell’IC “Angiulli De Bellis” di Castellana Grotte (BA) ad avere la meglio sulle 198 classi delle 49 scuole in gara, presentando il lavoro “La Settimana Olivistica di Castellana Grotte” che è riuscito a valorizzare al meglio il patrimonio del territorio locale. Partendo da una delle più imponenti risorse di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Città dell’: Latrionfa adin2019-2020 e 2020-2021, il progetto educativo dell’Associazione nazionale Città dell’nato per promuovere la cultura dell’e del paesaggio olivicolo nelle scuole elementari e superiori. Le Città dell’di Castellana Grotte (BA) e Caprarica di Lecce (LE) si aggiudicano il primo premio nelle categorie BimbOil e BimbOil Junior Sono state le classi 4 A 4 B 4 C 4D e 4E dell’IC “Angiulli De Bellis” di Castellana Grotte (BA) ad avere la meglio sulle 198 classi delle 49 scuole in gara, presentando il lavoro “La Settimana Olivistica di Castellana Grotte” che è riuscito a valorizzare al meglio il patrimonio del territorio locale. Partendo da una delle più imponenti risorse di ...

