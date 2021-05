MotoGP oggi | GP Francia 2021 | orari prove libere | tv | streaming | programma DAZN | TV8 | Sky

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021), venerdì 14 maggio, prende il via il weekend del GP di, round del Mondialedi. Sul tracciato di Le Mans i piloti e i team saranno a lavoro per verificare le condizioni delle moto e nello stesso tempo lavorare sulla loro messa a punto. InFrancesco “Pecco” Bagnaia, reduce dal brillante secondo posto di Jerez de la Frontera (Spagna) alle spalle del compagno di squadra in Ducati Jack Miller, si presenta al fine-settimana transalpino forte della vetta della graduatoria mondiale. “Pecco”, infatti, comanda con 66 punti, due in più del francese Fabio Quartararo (Yamaha) e con 16 lunghezza di vantaggio sullo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha). La Rossa, sul layout transalpino, dovrebbe esprimersi piuttosto bene e l’occasione per replicare c’è. Quartararo sarà presente, ...