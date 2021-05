“Mattino Cinque”: millefoglie ai kiwi di Samya (Di venerdì 14 maggio 2021) Samya Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di MattinoCinque, le sue ricette, quest’oggi ha proposto la ricetta di un dessert classico in una variante originale e semplice da preparare. Ecco la millefoglie ai kiwi. Ingredienti e procedimento. Ingredienti 1 rotolo di pasta sfoglia 250 ml panna, 3 kiwi, 100 g fragoline di bosco, 60 g zucchero a velo Procedimento Stendiamo il rettangolo di pasta sfoglia e lo bucherelliamo con una forchetta. Copriamo con un altro foglio di carta forno e distribuiamo sopra dei pesi (legumi, riso o altro). Cuociamo in forno caldo e statico a 200° per 10 minuti. A questo punto, togliamo i pesi e la carta forno, spolveriamo la sfoglia con 1/3 dello zucchero a velo e rimettiamo in forno a 220° per 5 minuti o fino a doratura. Montiamo la panna ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 14 maggio 2021)Abbary, l’attrice marocchina che propone, all’interno di, le sue ricette, quest’oggi ha proposto la ricetta di un dessert classico in una variante originale e semplice da preparare. Ecco laai. Ingredienti e procedimento. Ingredienti 1 rotolo di pasta sfoglia 250 ml panna, 3, 100 g fragoline di bosco, 60 g zucchero a velo Procedimento Stendiamo il rettangolo di pasta sfoglia e lo bucherelliamo con una forchetta. Copriamo con un altro foglio di carta forno e distribuiamo sopra dei pesi (legumi, riso o altro). Cuociamo in forno caldo e statico a 200° per 10 minuti. A questo punto, togliamo i pesi e la carta forno, spolveriamo la sfoglia con 1/3 dello zucchero a velo e rimettiamo in forno a 220° per 5 minuti o fino a doratura. Montiamo la panna ...

