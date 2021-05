Il Ddl Zan è una «legge che non serve». Parola del costituzionalista Ainis, non certo un sovranista (Di venerdì 14 maggio 2021) È ormai innegabile che sul Ddl Zan la confusione regna sovrana. Per sgomberare il campo da equivoci e fraintendimenti, allora, il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo intervista Michele Ainis, uno dei più rinomati e apprezzati giuristi italiani. costituzionalista, docente universitario, nonché editorialista di Repubblica e l’Espresso, Ainis è anche scrittore, e la sua ultima fatica letteraria è un romanzo, guarda caso, intitolato Disordini. Un titolo che rimanda, e parecchio da vicino, al dibattito politico in corso. Un proliferare di spunti e commenti intestati all’omofobia e declinati al Ddl Zan, di cui Ainis che, come sottolinea Borgonovo nella sua intervista, «non si può certo considerare un pericoloso sovranista», enuclea limiti e aspetti pleonastici. Ddl Zan, il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) È ormai innegabile che sul Ddl Zan la confusione regna sovrana. Per sgomberare il campo da equivoci e fraintendimenti, allora, il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo intervista Michele, uno dei più rinomati e apprezzati giuristi italiani., docente universitario, nonché editorialista di Repubblica e l’Espresso,è anche scrittore, e la sua ultima fatica letteraria è un romanzo, guarda caso, intitolato Disordini. Un titolo che rimanda, e parecchio da vicino, al dibattito politico in corso. Un proliferare di spunti e commenti intestati all’omofobia e declinati al Ddl Zan, di cuiche, come sottolinea Borgonovo nella sua intervista, «non si puòconsiderare un pericoloso», enuclea limiti e aspetti pleonastici. Ddl Zan, il ...

