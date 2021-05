Enrico Griselli | chi è il marito di Serena Autieri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 maggio 2021) Al fianco della splendidac’è un uomo che le ha regalato una storia d’amore solida, piena di passione, stima e fiducia reciproca: si tratta di, produttore teatrale che ha rubato il cuore all’attrice più di dieci anni fa. Si sono conosciuti perché degli amici in comune pensavano fossero uguali: “spirito internazionale e sani valori di provincia”, ha raccontato laa Oggi., originario di Spoleto, lavorava come manager a Dubai: “Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono. È stato meglio così, non abbiamo bruciato le tappe”. Poi un incontro sul lago di Como e da allora non si sono più lasciati. I due si sono incontrati molto tempo fa e stanno insieme da più di 11 anni. Il primo incontro è avvenuto per volere degli ...