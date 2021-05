Diritti Serie A | pacchetto 2 a Sky | 3 partite ogni turno in co - esclusiva con Dazn

(Di venerdì 14 maggio 2021) La LegaA ha appena assegnato il2 deitv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a. Trepersaranno diffuse dal polo di Comcast in co - ...

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie

La LegaA ha appena assegnato il pacchetto 2 deitv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. Tre partite per ogni turno saranno diffuse dal polo di Comcast in co - esclusiva. ...La LegaA ha appena assegnato il pacchetto 2 deitv per il prossimo triennio a Sky, che si aggiunge così a Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore dell'offerta della pay - tv di Comcast hanno votato ...E' il giorno dell'accordo di pace tra Fininvest-Mediaset e Vivendi. Secondo quanto risulta a RadioCor, l'intesa è ormai ...La Lega Serie A ha ufficializzato l'assegnazione del pacchetto 2 a Sky che trasmetterà tre gare su dieci di Serie A in coesclusiva con DAZN.