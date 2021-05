Crotone, Ounas esulta: «Felice per il gol più veloce, vogliamo chiudere in bellezza» (Di venerdì 14 maggio 2021) Adam Ounas ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Verona Adam Ounas, attaccante del Crotone, ha segnato contro il Verona il gol più veloce in Serie A nella storia del club calabrese (1? 16?). L’algerino ha parlato del record raggiunto ai microfoni dei canali ufficiali rossoblù. «Sono contento, ma sono Felice per tutta la squadra. Ci tenevamo a superare il Parma in classifica, abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita e abbiamo preso fiducia per andare a Benevento e ottenere un altro bel risultato. vogliamo fare punti anche domenica. Sappiamo che siamo già retrocessi ma vediamo di fare bene. vogliamo fare bene in queste ultime due gare che mancano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Adamha commentato la vittoria per 2-1 contro il Verona Adam, attaccante del, ha segnato contro il Verona il gol piùin Serie A nella storia del club calabrese (1? 16?). L’algerino ha parlato del record raggiunto ai microfoni dei canali ufficiali rossoblù. «Sono contento, ma sonoper tutta la squadra. Ci tenevamo a superare il Parma in classifica, abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita e abbiamo preso fiducia per andare a Benevento e ottenere un altro bel risultato.fare punti anche domenica. Sappiamo che siamo già retrocessi ma vediamo di fare bene.fare bene in queste ultime due gare che mancano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

