Covid: Salvini, 'riaperture? Conto di sentire oggi Draghi' (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Draghi? “Conto di sentirlo oggi sui temi delle riaperture, del coprifuoco, del lavoro e della libertà”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader della Lega e senatore Matteo Salvini. Sul coprifuoco, "io continuo a chiedere di eliminarlo, afferma, come già" avvenuto "in tanti paesi europei", e di farlo "il prima possibile. Le occupazioni in terapia intensiva sono al 21%, l'unica regione sopra il 30%, di poco, è la Toscana, tutto il resto d'Italia è sotto controllo. Bisogna fidarsi degli italiani, che non faranno pazzie né follie". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) -? “di sentirlosui temi delle, del coprifuoco, del lavoro e della libertà”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader della Lega e senatore Matteo. Sul coprifuoco, "io continuo a chiedere di eliminarlo, afferma, come già" avvenuto "in tanti paesi europei", e di farlo "il prima possibile. Le occupazioni in terapia intensiva sono al 21%, l'unica regione sopra il 30%, di poco, è la Toscana, tutto il resto d'Italia è sotto controllo. Bisogna fidarsi degli italiani, che non faranno pazzie né follie".

