Bucciantini su Osimhen: ”Acquisto eccezionale, fa giocare bene tutti gli altri attaccanti” (Di venerdì 14 maggio 2021) Bucciantini: “Osimhen giocatore perfetto per far rendere questa squadra, Acquisto eccezionale. Vlahovic? Ha fatto 21 gol e intorno a lui c’è il deserto” Bucciantini – Osimhen – VLAHOVIC — A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete’‘, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista, per parlare di Osimhen, attacacnte del Napoli, di Vlahovic, della Fiorentina e di altro. Queste le sue parole: Bucciantini SULLA FIORENTINA “La Fiorentina sta bene, ha trovato un piccolo momento di continuità. Non mi adagerei sul fatto che ci siano squadre serene. Però Napoli, Atalanta e Milan quando sono state bene fanno tanto calcio. -afferma Bucciantini – A volte non basta ma creano ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 14 maggio 2021): “giocatore perfetto per far rendere questa squadra,. Vlahovic? Ha fatto 21 gol e intorno a lui c’è il deserto”– VLAHOVIC — A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete’‘, è intervenuto Marco, giornalista, per parlare di, attacacnte del Napoli, di Vlahovic, della Fiorentina e di altro. Queste le sue parole:SULLA FIORENTINA “La Fiorentina sta, ha trovato un piccolo momento di continuità. Non mi adagerei sul fatto che ci siano squadre serene. Però Napoli, Atalanta e Milan quando sono statefanno tanto calcio. -afferma– A volte non basta ma creano ...

Advertising

Enzovit : Bucciantini su Osimhen: ''Acquisto eccezionale, fa giocare bene tutti gli altri attaccanti'' - AzzurrissimoTwi : ?? L’ESPERTO. Bucciantini: “Osimhen è il giocatore perfetto per questo Napoli” - - sscalcionapoli1 : Bucciantini: “Osimhen acquisto eccezionale, Vlahovic? Ha fatto 21 gol e intorno a lui c’è il deserto, diventerà un… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Bucciantini: 'Osimhen acquisto eccezionale, Vlahovic? Ha fatto 21 gol e intorno a lui c'è il deserto, diventer… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Bucciantini: 'Osimhen acquisto eccezionale, Vlahovic? Ha fatto 21 gol e intorno a lui c'è il deserto, diventer… -