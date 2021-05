Baronciani e Nuccini | note di china

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 14 maggio 2021) I linguaggi artistici si contaminano attraverso un dialogo che muta la fruizione, rinnovandone la rappresentazione e potenziandone la linfa che scorre. Se avevamo già visto dischi disegnati dal vivo, per esempio nella coppia Colapesce-che insieme avevano firmato il fumetto La distanza (BAO Publishing), ora lo stessorovescia il paradigma: da una graphic novel ricavare un disco. Una vera e propria colonna sonora per uno dei classici dell’illustratore pesarese, Quando tutto diventò blu, ripubblicato nel 2020 da Bao Publishing … Continua L'articolo proviene da il manifesto.